Туреччина спростувала заяви РФ щодо контракту на постачання систем ППО С-400

Серпень, 17 в 9:12

У Туреччині заявили, що не укладали із Росією контракт на постачання додаткових систем протиповітряної оборони С-400.

Анкара заперечила заяви глави російської федеральної служби з військово-технологічної співпраці Дмитра Шугаєва.

Він повідомив, що РФ начебто уклала контракт, який передбачає локальне виробництво у Туреччині складових російських систем ППО С-400.

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– Турецьке агентство військових закупівель SSB заперечило підписання другого контракту на закупівлю, наголосивши, що з моменту укладання першої угоди у 2017 році умови жодним чином не змінилися, – пише видання Bloomberg.

Видання зауважило, що придбання Туреччиною у Росії систем ППО у розпал війни може викликати напругу увідносинах між Анкарою та іншими членами НАТО, зокрема США, які виступають рішуче проти придбання С-400.

До слова, на початку серпня стало відомо, що в Україні побудують завод із виробництва Bayraktar TB2 – турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників.

Компанія-виробник Baykar уже придбала земельну ділянку для цього та розробила проєкт майбутнього заводу. Гендиректор Baykar Халук Байрактар повідомив, що на заводі в Україні хочуть займатися виробництвом не лише ударних безпілотників Bayraktar TB2.

Очікується, що в нас також вироблятимуть новий безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma