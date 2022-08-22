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Факты / Мир

Байден, Макрон, Джонсон и Шольц призвали МАГАТЭ как можно скорее посетить ЗАЭС

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

Они обсудили безопасность ядерных объектов в Украине. В офисе британского премьера рассказали, что мировые лидеры отметили свою непоколебимую поддержку нашей страны.

Они подчеркнули, что нужно обеспечить безопасность ядерных установок в Украине и приветствовали недавние дискуссии о предоставлении возможности миссии МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС.

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На сайте канцлера Германии указано, что мировые лидеры призвали к военной сдержанности в районе ЗАЭС и скорейшему визиту МАГАТЭ на станцию.

Еще одной темой разговора стал Иран, в частности его поведение в регионе и переговоры по ядерному соглашению.

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Источник: The Guardian
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