Серпень, 22 в 8:34

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову.

Вони обговорили безпеку ядерних об’єктів в Україні. В офісі британського прем’єра розповіли, що світові лідери наголосили на своїй непохитній підтримці нашої країни.

Вони наголосили, що потрібно гарантувати безпеку ядерних установок в Україні і привітали нещодавні дискусії щодо надання можливості місії МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС.

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На сайті канцлера Німеччини зазначається, що світові лідери закликали до військової стриманості у районі ЗАЕС і якнайшвидшому візиту МАГАТЕ на станцію.

Ще однією темою розмови став Іран, зокрема його поведінка в регіоні та переговори щодо ядерної угоди.