Август, 21 в 23:35

Во время празднования Дня Независимости Украины Россия может прибегнуть к ударам по городам и обстрелам гражданской инфраструктуры.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире национального телемарафона.

Его чего ждать от России в День Независимости Украины 24 августа, учитывая то, что президент Владимир Зеленский объявил, что со стороны РФ ожидаются коварные и жестокие провокации.

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— Ничего хорошего не стоит ожидать, а стоит ожидать коварных ударов, как на поле боя, так и наибольшие риски — это наши города и гражданские объекты инфраструктуры, потому что мы знаем, что Россия активно использует тактику ракетного террора и запугивания, — сказал он.

Мусиенко призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и быть бдительными.

По его словам, России на такую ​​символическую дату, как полгода войны, нет ничего праздновать, поскольку ни один из российских сценариев не был реализован.

Он также считает, что российские оккупанты на 24 августа вряд ли устроят серьезные провокации на Запорожской АЭС, поскольку Запад посылает “достаточно серьезные предупреждения России”. В качестве примера он привел предупреждения со стороны США и Великобритании, которые сообщили, что будут расценивать нападение на ЗАЭС как повод для реализации 5 статьи Североатлантического договора по коллективной обороне.

— В случае чего-то, что может произойти на Запорожские АЭС, НАТО будет считать, что они в праве применять статью 5 против России, то есть говорить, что это нападение уже на НАТО, не только на Украину. Мне кажется, что такие четкие предупреждения со стороны НАТО и наших партнеров, что Россия может столкнуться с сокрушительными последствиями — это лучший предохранитель, — сказал Александр Мусиенко.

Он напомнил, что в марте, когда была угроза использования Россией химического оружия, на конференцию Североатлантического альянса прибыл президент Соединенных Штатов и предупредил, что Россия столкнется с последствиями, если предпримет такие шаги.

В то же время Александр Мусиенко не считает, что Россия пойдет на демилитаризацию территории вокруг Запорожской АЭС.

Эксперт уверен, что у России пока нет ресурсов, чтобы захватить территорию всей Украины.

— Например, по югу они делают заявления, что, возможно, готовят повторное наступление на Николаев или Одессу. Любые попытки перекрыли Вооруженные силы Украины. Как и на захват или оккупацию большей части Украины. Например, Херсон или Мелитополь четко продемонстрировали, что если есть партизанские движения, если есть большое количество нелояльного населения, то содержать это чрезвычайно сложно, — сказал он.

По мнению Мусиенко, в России сейчас ищут ресурсы, чтобы заставить частный бизнес внутри государства-террориста работать военно-промышленным комплексом, поскольку российских резервов артиллерии хватит еще на 4-6 месяцев.

Фото: Олександр Мусієнко