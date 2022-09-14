Сентябрь, 14 в 19:03

В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области четвертая танковая армия Российской Федерации потеряла половину своей техники во время отступления.

Об этом сообщают аналитики базирующегося в Нидерландах портала Oryx, который занимается проверкой военной информации по открытым источникам, фотографиям и видео.

– Располагавшаяся под Изюмом российская элитная 4 гвардейская танковая армия потеряла примерно половину своей техники, или почти 100 танков, с 6 по 10 сентября, в условиях контрнаступления украинских войск в Харьковской области, – сказано в сообщении.