Вересень, 14 в 19:03

У ході контрнаступу Збройних сил України у Харківській області четверта танкова армія Російської Федерації втратила половину своєї техніки під час відступу.

Про це повідомляють аналітики порталу Oryx, що базується в Нідерландах і займається перевіркою військової інформації з відкритих джерел, фотографій і відео.

– Російська елітна 4 гвардійська танкова армія, що розташувалася під Ізюмом, втратила приблизно половину своєї техніки, або майже 100 танків, з 6 по 10 вересня, в умовах контрнаступу українських військ у Харківській області, – сказано в повідомленні.