Окупанти втратили під Ізюмом близько 100 танків – аналітики
Фото: Depositphotos
У ході контрнаступу Збройних сил України у Харківській області четверта танкова армія Російської Федерації втратила половину своєї техніки під час відступу.
Про це повідомляють аналітики порталу Oryx, що базується в Нідерландах і займається перевіркою військової інформації з відкритих джерел, фотографій і відео.
– Російська елітна 4 гвардійська танкова армія, що розташувалася під Ізюмом, втратила приблизно половину своєї техніки, або майже 100 танків, з 6 по 10 вересня, в умовах контрнаступу українських військ у Харківській області, – сказано в повідомленні.
Зараз дивляться