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Факти / Світ

Окупанти втратили під Ізюмом близько 100 танків – аналітики

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")
Фото: Depositphotos

У ході контрнаступу Збройних сил України у Харківській області четверта танкова армія Російської Федерації втратила половину своєї техніки під час відступу.

Про це повідомляють аналітики порталу Oryx, що базується в Нідерландах і займається перевіркою військової інформації з відкритих джерел, фотографій і відео.

– Російська елітна 4 гвардійська танкова армія, що розташувалася під Ізюмом, втратила приблизно половину своєї техніки, або майже 100 танків, з 6 по 10 вересня, в умовах контрнаступу українських військ у Харківській області, – сказано в повідомленні.

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