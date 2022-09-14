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Факты / Україна

Украина освободила более 8 тыс. кв. км на Харьковщине — Маляр

Илья Нежигай, редактор ленты
Украина освободила более 8 тыс. кв. км на Харьковщине — Маляр
Фото: Генштаб ВСУ

Украина освободила не менее 8,5 тыс. кв. км во время сентябрьского контрнаступления в Харьковской области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook.

— Вчера обещала вам уточненные данные по освобожденным на Харьковщине территориям. Очень важно их воспринимать в общем контексте войны, а не отдельно, — сообщила она.

Маляр объяснила, что в Украине 2,5 тыс. км линия фронта, из которых 1,3 тыс. км — активные боевые действия.

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— Мы ведем оборонительную операцию, в рамках которой удается реализовать и наступательные действия. Да, мы давно ждали этого успеха, но нам еще воевать и воевать. До полной победы нам освобождать еще очень много наших людей и наших земель. Нам нужно еще немало времени, сил и терпения, — написала она.

По ее словам, относительно освобожденных территорий на Харьковщине — цифры постоянно уточняются, потому что деоккупация находится в динамике.

— Кроме того, освобожденные территории еще требуют проведения дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать. Поэтому официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проведенные стабилизационные мероприятия, а следовательно — отличаться, — пояснила она.

Соответственно, по обновленным данным Минобороны Украины, с 6 сентября на Харьковщине освобождено:

  • около 8500 кв. км;
  • около 388 населенных пунктов;
  • около 150 тыс. человек.

Накануне Маляр сообщала, что на Харьковщине было освобождено 3,8 тыс. кв. км, более 300 населенных пунктов и около 150 тыс. населения. Впрочем, в тот же день она уточнила, что реальные данные по освобожденным территориям как минимум вдвое больше.

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