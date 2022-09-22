Путин идет на значительный политический риск, РФ исчерпала запас добровольцев – разведка Британии
Несмотря на то, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в ходе которой планируется призвать 300 тыс. резервистов, Россия, скорее всего, все равно столкнется с логистическими и административными проблемами.
Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании. В ведомстве предполагают, что новые формирования вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев.
– Даже эта частичная мобилизация, скорее всего, будет крайне непопулярна среди населения России. Путин идет на значительный политический риск, надеясь создать такую необходимую боевую мощь.
Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине, — объяснили в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 22 September 2022Сейчас смотрят
Find out more about the UK government’s response: https://t.co/XL4XfL3qRG
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/8VtmvHnfPb
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 22, 2022
Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. По его словам, такой мобилизации подлежат только граждане, которые состоят в запасе, а также те, кто уже проходил службу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что во время частичной мобилизации будет призвано в целом 300 тыс. резервистов.