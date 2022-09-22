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Путин идет на значительный политический риск, РФ исчерпала запас добровольцев – разведка Британии

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Путин идет на значительный политический риск, РФ исчерпала запас добровольцев – разведка Британии
Фото: Depositphotos

Несмотря на то, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в ходе которой планируется призвать 300 тыс. резервистов, Россия, скорее всего, все равно столкнется с логистическими и административными проблемами.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании. В ведомстве предполагают, что новые формирования вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев.

– Даже эта частичная мобилизация, скорее всего, будет крайне непопулярна среди населения России. Путин идет на значительный политический риск, надеясь создать такую ​​необходимую боевую мощь.

Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине, — объяснили в разведке.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. По его словам, такой мобилизации подлежат только граждане, которые состоят в запасе, а также те, кто уже проходил службу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что во время частичной мобилизации будет призвано в целом 300 тыс. резервистов.

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