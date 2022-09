Несмотря на то, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в ходе которой планируется призвать 300 тыс. резервистов, Россия, скорее всего, все равно столкнется с логистическими и административными проблемами.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании. В ведомстве предполагают, что новые формирования вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 22 September 2022

