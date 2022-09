Попри те, що 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію, під час якої планують призвати 300 тис. резервістів, Росія, найімовірніше, все одно зіткнеться з логістичними та адміністративними проблемами.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії. У відомстві припускають, що нові формування навряд будуть боєздатними протягом кількох місяців.

