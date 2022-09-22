Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Путін йде на значний політичний ризик, РФ вичерпала запас добровольців – розвідка Британії

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Путін йде на значний політичний ризик, РФ вичерпала запас добровольців – розвідка Британії
Фото: Depositphotos

Попри те, що 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію, під час якої планують призвати 300 тис. резервістів, Росія, найімовірніше, все одно зіткнеться з логістичними та адміністративними проблемами.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії. У відомстві припускають, що нові формування навряд будуть боєздатними протягом кількох місяців.

– Навіть ця часткова мобілізація, найімовірніше, буде вкрай непопулярна серед населення Росії. Путін йде на значний політичний ризик, сподіваючись створити таку потрібну бойову міць.

Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які хочуть воювати в Україні, – пояснили у розвідці.

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, такій мобілізації підлягають лише громадяни, які перебувають у запасі, а також ті, хто вже проходив службу.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що під час часткової мобілізації буде призвано загалом 300 тис. резервістів.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка