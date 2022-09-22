Вересень, 22 в 9:35

Попри те, що 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію, під час якої планують призвати 300 тис. резервістів, Росія, найімовірніше, все одно зіткнеться з логістичними та адміністративними проблемами.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії. У відомстві припускають, що нові формування навряд будуть боєздатними протягом кількох місяців.

– Навіть ця часткова мобілізація, найімовірніше, буде вкрай непопулярна серед населення Росії. Путін йде на значний політичний ризик, сподіваючись створити таку потрібну бойову міць. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які хочуть воювати в Україні, – пояснили у розвідці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 September 2022 Зараз дивляться Find out more about the UK government’s response: https://t.co/XL4XfL3qRG ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/8VtmvHnfPb — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 22, 2022

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, такій мобілізації підлягають лише громадяни, які перебувають у запасі, а також ті, хто вже проходив службу.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що під час часткової мобілізації буде призвано загалом 300 тис. резервістів.