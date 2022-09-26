Сентябрь, 26 в 8:46

Ядерный шантаж президента России Владимира Путина является блефом. Такое мнение высказал журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев.

Он объяснил: если оценивать российский ядерный арсенал в цифрах, это не дает никакого представления о реальных возможностях. По словам Грозева, ядерное оружие в РФ годами не проходило испытаний, поэтому есть огромный риск, что оно не сработает, как положено.

Никто не может точно сказать, какую часть этого арсенала все еще можно использовать.

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– В случае восприятия Путина слабым его офицеры, скорее всего, не подчинятся приказу применить ядерное оружие, потому что он не сможет предоставить им защиту от будущего трибунала, правосудия, – говорит Грозев.

По мнению журналиста-расследователя, слабость Путина уже проявилась в поле боя в Украине. Поэтому режим российского диктатора, который теряет километры линии фронта, становится менее пугающим для его собственного населения. Кроме того, значительная часть репрессивной машины Кремля недееспособна, поскольку находится на передовой.

В том, что ядерный шантаж Путина вряд ли будет эффективным, уверен и Грегори Файфер, исполнительный директор Института современных мировых проблем в Вашингтоне.

По его мнению, Западу необходимо усилить поддержку Украины, чтобы гарантировать отсутствие у Кремля каких-либо шансов на победу в этой войне.

— Я считаю, что тем, кто формирует политику на Западе, следует учитывать, что Путин хочет продолжения этого конфликта как можно дольше. Он уже имел выгоду от замороженных конфликтов в Грузии и Молдове, – объясняет эксперт.

Грегори Файфер убежден, что Запад должен ясно дать понять, что будет добиваться полного военного фиаско для Путина и его режима.