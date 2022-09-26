Вересень, 26 в 8:46

Ядерний шантаж президента Росії Володимира Путіна є блефом. Таку думку висловив журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв.

Він пояснив: якщо оцінювати російський ядерний арсенал у цифрах, то це не дає жодного уявлення про реальні можливості. За словами Грозєва, ядерна зброя в РФ роками не проходила випробувань, тому є величезний ризик, що вона не спрацює, як потрібно.

Ніхто не може напевно сказати, яку частину цього арсеналу все ще можна використати.

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– У разі сприйняття Путіна слабким його офіцери, найімовірніше, не підкоряться наказу застосувати ядерну зброю, бо він не зможе надати їм захист від майбутнього трибуналу, правосуддя, – говорить Грозєв.

На думку журналіста-розслідувача, слабкість Путіна вже проявилася на полі бою в Україні. Тому режим російського диктатора, який втрачає кілометри лінії фронту, дедалі менше лякає його власне населення. Крім того, значна частина репресивної машини Кремля є недієздатною, оскільки перебуває на передовій.

У тому, що ядерний шантаж Путіна навряд чи буде ефективним, впевнений Грегорі Файфер, виконавчий директор Інституту сучасних світових проблем у Вашингтоні.

На його думку, Заходу необхідно посилити підтримку України, щоб гарантувати відсутність у Кремля будь-яких шансів на перемогу в цій війні.

– Я вважаю, що тим, хто формує політику на Заході, варто враховувати, що Путін хоче продовження цього конфлікту якнайдовше. Він уже отримував вигоди від заморожених конфліктів у Грузії та Молдові, – пояснює експерт.

Грегорі Файфер переконаний, що Захід має дати ясно зрозуміти, що домагатиметься повного військового фіаско для Путіна та його режиму.