Германия начала расследовать повреждения Северных потоков

Октябрь, 09 в 21:00

Полиция Германии начала расследовать повреждения на газопроводах Северный поток и Северный поток-2. Так, ФРГ направила к датскому острову Борнхольм два корабля ВМС с водолазами.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Миссию сформировали из служащих федеральной полиции Германии и Бундесвера. Кроме того, к операции привлекли два судна немецких ВМС – тральщик-искатель мин Dillingen и многоцелевой корабль Mittelgrund.

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Корабли направились к датскому острову Борнхольм уже 7 октября. На их борту находятся водолазы, которые будут документировать повреждения труб.

Неделю назад такое же расследование начала Швеция, она направила к месту происшествия подлодку.

На данный момент рассматривают несколько версий о том, что может быть причиной повреждения труб. Одна из них – саботаж.

Ранее на Северных потоках обнаружили три утечки. РФ, тем временем, предложила снабжать Европу газом невредимой нитью трубопровода Северный поток-2.