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Факти / Світ

Німеччина почала розслідувати ушкодження Північних потоків

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
вибух газопроводів Північний потік
Фото: Getty Images

Поліція Німеччини почала розслідувати пошкодження на газопроводах Північний потік та Північний потік-2. Так, ФРН направила до датського острова Борнхольм два кораблі ВМС із водолазами.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Місію сформували із службовців федеральної поліції Німеччини та Бундесверу. Крім того, до операції залучили два судна німецьких ВМС – тральщик-шукач мін Dillingen та багатоцільовий корабель Mittelgrund.

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Кораблі вирушили до датського острова Борнхольм вже 7 жовтня. На їхньому борту знаходяться водолази, які документуватимуть пошкодження труб.

Тиждень тому таке ж розслідування розпочала Швеція, вона направила до місця події підводний човен.

На даний момент розглядають кілька версій про те, що могло спричинити пошкодження труб. Одна з них – саботаж.

Раніше на Північних потоках виявили три витоки. РФ, тим часом, запропонувала постачати Європу газом неушкодженою ниткою трубопроводу Північний потік-2.

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Джерело: Deutsche Welle
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