Октябрь, 13 в 9:40

Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Об этом сообщили в Минобороны страны, отметив, что ракеты будут предоставлены в ближайшие недели. Ожидается, что они помогут защитить критически важную инфраструктуру Украины.

Кроме того, Великобритания отправит Украине сотни беспилотников для поддержки разведывательных служб и 18 гаубиц в дополнение к 64 уже поставленным.

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По словам британского министра обороны Бена Уоллеса, это оружие поможет Украине защитить свое небо от нападений и укрепить общую противоракетную оборону.

К слову, AIM-120 AMRAAM – управляемая ракета класса воздух – воздух средней дальности, предназначенная для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости.

Ракета AIM-120 используется в норвежско-американском зенитно-ракетном комплексе NASAMS. AMRAAM находится на вооружении 33 стран мира.

Напомним, на днях в Белом доме заявили, что США передадут Украине две системы NASAMS. Штаты планируют поставить их в в самом ближайшем будущем.

Фото: Кongsberg

Источник: Euronews