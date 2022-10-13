Великобритания передаст Украине ракеты AMRAAM для комплекса NASAMS
Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS.
Об этом сообщили в Минобороны страны, отметив, что ракеты будут предоставлены в ближайшие недели. Ожидается, что они помогут защитить критически важную инфраструктуру Украины.
Кроме того, Великобритания отправит Украине сотни беспилотников для поддержки разведывательных служб и 18 гаубиц в дополнение к 64 уже поставленным.
По словам британского министра обороны Бена Уоллеса, это оружие поможет Украине защитить свое небо от нападений и укрепить общую противоракетную оборону.
К слову, AIM-120 AMRAAM – управляемая ракета класса воздух – воздух средней дальности, предназначенная для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости.
Ракета AIM-120 используется в норвежско-американском зенитно-ракетном комплексе NASAMS. AMRAAM находится на вооружении 33 стран мира.
Напомним, на днях в Белом доме заявили, что США передадут Украине две системы NASAMS. Штаты планируют поставить их в в самом ближайшем будущем.
Фото: Кongsberg
Источник: Euronews