Октябрь, 11 в 22:23

США ускоряют поставку двух зенитно-ракетных комплексов (NASAMS) Украине в кратчайшие сроки.

Об этом сообщил Белый дом во вторник, пишет CNN.

Издание отмечает, что американо-норвежские NASAMS-системы помогут удовлетворить просьбы президента Владимира Зеленского об усилении противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

США планируют поставить первые две системы Украине “в самом ближайшем будущем”, сказал координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Ранее Байден согласился заключить контракт на поставку восьми систем NASAMS, которые обеспечивают оборону ближнего и среднего радиуса действия. Это та же система, которая используется для защиты воздушного пространства в Вашингтоне, округ Колумбия, отмечает издание.

Джон Кирби отказался назвать конкретную дату прибытия систем NASAMS, но сказал, что США “безусловно заинтересованы в скорейшем получении” этой системы.

Ранее во время виртуальной встречи Большой семерки Владимир Зеленский заявил, что “общие усилия по созданию воздушного щита для Украины” должны быть активизированы на фоне шквала атак российских крылатых ракет и беспилотников.

Фото: kongsberg