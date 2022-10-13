Жовтень, 13 в 9:40

Велика Британія передасть Україні ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM до американських зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Про це повідомили в Міноборони країни, зазначивши, що ракети будуть надані найближчими тижнями. Очікується, що вони допоможуть захистити критично важливу інфраструктуру України.

Крім того, Велика Британія відправить Україні сотні безпілотників для підтримки розвідувальних служб та 18 гаубиць на додаток до 64 вже поставлених.

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За словами британського міністра оборони Бена Воллеса, ця зброя допоможе Україні захистити своє небо від нападів та зміцнити спільну протиракетну оборону.

До слова, AIM-120 AMRAAM – керована ракета класу повітря – повітря середньої дальності, призначена для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості.

Ракета AIM-120 використовується в норвезько-американському зенітно-ракетному комплексі NASAMS. AMRAAM є на озброєнні 33 країн світу.

Нагадаємо, днями у Білому домі заявили, що США передадуть Україні дві системи NASAMS. Штати планують поставити їх в найближчому майбутньому.

Фото: Кongsberg

Джерело: Euronews