Октябрь, 23 в 13:53

Экс-министр финансов Британии Риши Сунак в воскресенье, 23 октября, официально сообщил о своем выдвижении на должность премьер-министра страны и главы Консервативной партии.

Об этом он объявил на своей странице в Twitter.

Он отметил, что Британия столкнулась с глубоким экономическим кризисом.

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– Выбор, который наша партия сделает сейчас, решит, будет ли у следующего поколения британцев больше возможностей, чем у предыдущего. Именно поэтому я желаю быть вашим следующим премьер-министром и лидером Консервативной партии. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и добиться успеха в нашей стране, – подчеркнул Сунак.

Экс-министр – второй кандидат, который официально баллотировался. На данный момент он уже заручился поддержкой более чем сотни депутатов. Первым кандидатом была лидер Палаты общин Британии Пенни Мордонт.

Напомним, Сунак баллотировался на предыдущих выборах премьера, но проиграл Лиз Трасс, подавшей в последствии в отставку.

Отметим также, что экс-министр до поздней ночи был на переговорах с бывшим премьером Британии Борисом Джонсоном.

СМИ сообщают, что Джонсон заручился достаточной поддержкой для того, чтобы вновь быть выдвинутым в кандидаты в премьеры.