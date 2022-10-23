Жовтень, 23 в 13:53

Ексміністр фінансів Британії Ріші Сунак у неділю, 23 жовтня, офіційно повідомив про своє висування на посаду прем’єр-міністра країни та голови Консервативної партії.

Про це він оголосив на своїй сторінці у Twitter.

Він зазначив, що Британія зіткнулася з глибокою економічною кризою.

Зараз дивляться

– Вибір, який наша партія зробить зараз, вирішить, чи матиме наступне покоління британців більше можливостей, ніж попереднє. Саме тому я бажаю бути вашим наступним прем’єр-міністром та лідером Консервативної партії. Я хочу виправити нашу економіку, об’єднати нашу партію і досягти успіху в нашій країні, – наголосив Сунак.

Ексміністр – другий кандидат, який офіційно балотувався. Нині його підтримала більш ніж сотня депутатів. Першим кандидатом була лідерка Палати громад Британії Пенні Мордонт.

Нагадаємо, Сунак балотувався на попередніх виборах прем’єра, але програв Ліз Трасс, яка згодом подала у відставку.

Також зазначимо, шо ексміністр фінансів до пізньої ночі був на переговорах із колишнім прем’єром Британії Борисом Джонсоном.

ЗМІ повідомляють, що Джонсон заручився достатньою підтримкою для того, щоб знову бути висунутим у кандидати у прем’єри.