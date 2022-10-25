Президент Германии провел более часа своего визита в Украину в бомбоубежище

Октябрь, 25 в 16:55

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 25 октября, провел полтора часа в бомбоубежище в Корюковке Черниговской области во время визита в Украину.

Об этом сообщила журналистка немецкого радио ARD Ребекка Барт.

– Федеральный президент Штайнмайер находится в Украине впервые с начала войны. Но его планам мешает воздушная тревога. На 1,5 часа ему приходится искать укрытие в бомбоубежище, – говорится в сообщении, опубликованном на ее странице в Twitter.

Bundespräsident Steinmeier ist das erste Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Doch seine Pläne werden vom Luftalarm durchkreuzt. Für 1.5 Stunden muss er im Keller Schutz suchen. Сейчас смотрят Trauriger Alltag für Millionen Menschen in diesem Land. pic.twitter.com/TIdvRyFzhw — Rebecca Barth (@barthreb) October 25, 2022

Еще один журналист ARD, Матиас Дайс сообщил у себя в соцсетях, что президент ФРГ пообщался с жительницами Корюковки, которые оказались в одном с ним укрытии.

– Мы сталкиваемся с этим почти каждый день! – рассказали женщины Штайнмайеру.

Они признали, что часто просто игнорируют сигнал тревоги.

Wenn Krieg Alltag wird. Das Gespräch des Bundespräsidenten mit den Frauen von Korjukiwka im Norden der Ukraine muss nach einem Luftalarm im Schutzkeller stattfinden. “Wir erleben das nahezu täglich!” erzählen sie, “und ignorieren den Alarm mittlerweile oft einfach.” pic.twitter.com/XlpcsWTiQ9 — Matthias Deiss (@MatthiasDeiss) October 25, 2022