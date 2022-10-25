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Факты / Світ

Президент Германии провел более часа своего визита в Украину в бомбоубежище

Анастасия Гевко, редактор ленты
Франк-Вальтер Штайнмайєр
Фото: Dreamstime

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 25 октября, провел полтора часа в бомбоубежище в Корюковке Черниговской области во время визита в Украину.

Об этом сообщила журналистка немецкого радио ARD Ребекка Барт.

– Федеральный президент Штайнмайер находится в Украине впервые с начала войны. Но его планам мешает воздушная тревога. На 1,5 часа ему приходится искать укрытие в бомбоубежище, – говорится в сообщении, опубликованном на ее странице в Twitter.

Еще один журналист ARD, Матиас Дайс сообщил у себя в соцсетях, что президент ФРГ пообщался с жительницами Корюковки, которые оказались в одном с ним укрытии.

– Мы сталкиваемся с этим почти каждый день! – рассказали женщины Штайнмайеру.

Они признали, что часто просто игнорируют сигнал тревоги.

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