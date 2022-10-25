Президент Німеччини провів більше години свого візиту до України у бомбосховищі

Жовтень, 25 в 16:55

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у вівторок, 25 жовтня, провів півтори години у бомбосховищі у Корюківці Чернігівської області під час візиту до України.

Про це повідомила журналістка німецького радіо ARD Ребекка Барт.

– Федеральний президент Штайнмаєр перебуває в Україні вперше з початку війни. Але його планам заважає повітряна тривога. На 1,5 години йому доводиться шукати укриття у бомбосховищі, – йдеться у повідомленні, опублікованому на її сторінці у Twitter.

Bundespräsident Steinmeier ist das erste Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Doch seine Pläne werden vom Luftalarm durchkreuzt. Für 1.5 Stunden muss er im Keller Schutz suchen. Зараз дивляться Trauriger Alltag für Millionen Menschen in diesem Land. pic.twitter.com/TIdvRyFzhw — Rebecca Barth (@barthreb) October 25, 2022

Ще один журналіст ARD, Матіас Дайс зазначив у себе в соцмережах, що президент ФРН поспілкувався з мешканками Корюківки, які опинилися в одному з ним укритті.

– Ми стикаємося з цим майже щодня! – розповіли жінки Штайнмайєру.

Вони визнали, що часто ігнорують сигнал тривоги.

Wenn Krieg Alltag wird. Das Gespräch des Bundespräsidenten mit den Frauen von Korjukiwka im Norden der Ukraine muss nach einem Luftalarm im Schutzkeller stattfinden. “Wir erleben das nahezu täglich!” erzählen sie, “und ignorieren den Alarm mittlerweile oft einfach.” pic.twitter.com/XlpcsWTiQ9 — Matthias Deiss (@MatthiasDeiss) October 25, 2022