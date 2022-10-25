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Факти / Світ

Президент Німеччини провів більше години свого візиту до України у бомбосховищі

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Франк-Вальтер Штайнмайєр
Фото: Dreamstime

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у вівторок, 25 жовтня, провів півтори години у бомбосховищі у Корюківці Чернігівської області під час візиту до України.

Про це повідомила журналістка німецького радіо ARD Ребекка Барт.

– Федеральний президент Штайнмаєр перебуває в Україні вперше з початку війни. Але його планам заважає повітряна тривога. На 1,5 години йому доводиться шукати укриття у бомбосховищі, – йдеться у повідомленні, опублікованому на її сторінці у Twitter.

Ще один журналіст ARD, Матіас Дайс зазначив у себе в соцмережах, що президент ФРН поспілкувався з мешканками Корюківки, які опинилися в одному з ним укритті.

– Ми стикаємося з цим майже щодня! – розповіли жінки Штайнмайєру.

Вони визнали, що часто ігнорують сигнал тривоги.

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