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Россия вербует бывших афганских коммандос для войны против Украины — Foreign Policy

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Россия вербует бывших афганских коммандос для войны против Украины — Foreign Policy
Фото: Pexels

Россия пытается вербовать бывших бойцов Корпуса коммандос Афганской национальной армии для войны против Украины.

По данным СМИ, бывшие военные наиболее боеспособного подразделения афганской армии, подготовленного американскими и британскими инструкторами, находящимися в Афганистане ,получают сообщения от российских вербовщиков.

Они обещают щедрое вознаграждение за участие в войне. От чьего имени действуют вербовщики, неизвестно. Однако источники журнала Foreign Policy предполагают, что за этим стоит ЧВК Вагнера.

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Бывший 35-летний капитан коммандос рассказал, что помог нескольким бывшим сослуживцам связаться с вербовщиком, который организовал перелет в Тегеран, откуда они улетели в Россию.

По информации СМИ, в Афганистане сейчас могут находиться от 20 до 30 тыс. бывших коммандос, которым не удалось эвакуироваться в западные страны.

Многим из них приходится прятаться от талибов. Не все готовы воевать на стороне России, которую они рассматривают как врага, но, как говорят собеседники издания, ситуация, в которой они оказались, может заставить несколько тысяч человек пойти на такой шаг.

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Источник: Foreign Policy

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