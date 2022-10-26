Росія вербує колишніх афганських командос для війни проти України – Foreign Policy

Жовтень, 26 в 10:55

Росія намагається вербувати колишніх бійців Корпусу командос Афганської національної армії для війни проти України.

За даними ЗМІ, колишні військові найбільш боєздатного підрозділу афганської армії, підготовленого американськими та британськими інструкторами, що перебувають в Афганістані, отримують повідомлення від російських вербувальників.

Вони обіцяють щедру винагороду за участь у війні. Від чийого імені діють вербувальники, невідомо. Однак джерела журналу Foreign Policy припускають, що за цим стоїть ПВК Вагнера.

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Колишній 35-річний капітан командос розповів, що допоміг кільком колишнім товаришам по службі зв’язатися з вербувальником, який організував переліт до Тегерана, звідки вони відлетіли до Росії.

За інформацією ЗМІ, в Афганістані зараз може перебувати від 20 до 30 тис. колишніх командос, яким не вдалося евакуюватися до західних країн.

Багатьом з них доводиться ховатися від талібів. Не всі готові воювати на боці Росії, яку вони розглядають як ворога, але, як кажуть співрозмовники видання, ситуація, в якій вони опинилися, може змусити кілька тисяч людей піти на такий крок.

Джерело: Foreign Policy