РФ пытается свергнуть власть в Молдове руками пророссийского политика Шора – WP

Октябрь, 28 в 21:57

Российская Федеральная служба безопасности работает над свержением прозападного правительства Молдовы с помощью пророссийского бизнесмена и политика Илана Шора, уехавшего из страны. РФ тратит на это миллионы долларов.

Об этом со ссылкой на секретные материалы, полученные украинской разведкой, а также молдавскими, украинскими и российскими чиновниками, сообщает The Washington Post.

Согласно полученным документам, Шор – один из финансируемых Кремлем политиков. Ранее он был крупным молдавским бизнесменом, владельцем банка, сети магазинов, аэропорта в Кишиневе и других активов. В 2015-м – стал мэром города Орхей, однако два года спустя его признали виновным в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

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Он выехал в Израиль в 2019 году. Оттуда Шор продолжил руководить своей партией, которая заняла третье место на парламентских выборах в 2021 году.

Сам Шор отрицает, что когда-либо получал поддержку от Москвы и ее спецслужб, и утверждает, что его политсила является “абсолютно независимой” и “защищает только позицию молдавских граждан”. Однако перехваченные сообщения подтверждают, что курируют эту партию россияне.

Так, нанятые Кремлем политтехнологи приехали в Кишинев из России в марте 2021 года. Они тайно работали с партией Шора. По планам ФСБ, она должна была позиционироваться как партия “конкретного действия в прямом смысле слова”, “меняющая жизнь людей к лучшему”.

Также российские политтехнологи пытались очищать имидж Шора. В рамках этих усилий удалялись журналистские материалы о нем за вознаграждение. Кроме того, в случае, если содержание материалов оспаривалось на суде как “клевета”, они предоставляли поддержку.

Российские спецслужбы помогали Шору и с бизнесом – они курировали передачу его пакета акций в аэропорте Кишинева российскому бизнесмену Андрею Гончаренко.

В Кишиневе в прошлом месяце прошла многотысячная акция протеста. Участники требовали отставки прозападного президента Майи Санду – за этой акцией стояла политсила Шора.

Молдова задержала 24 человек, включая членов партии Шора, в связи с предполагаемой незаконной проплатой демонстраций. Прокурор страны сообщил, что следователи изъяли 20 черных сумок, которые были набиты 3,5 млн леев (около $181 тыс.) наличными.

Партия Шора назвала аресты “давлением” на антиправительственные протесты со стороны властей.

Соратник Шора в конце сентября получил контроль над двумя основными пророссийскими телеканалами Молдовы. Это предоставило ему платформу для продвижения повестки дня, выгодной Москве.

В октябре Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских и молдавских организаций и отдельных лиц, включая самого Шора. Тогда сообщалось, что Шор “координировал свои действия с представителями других олигархов для создания политических волнений в Молдове” и “получил поддержку России”.

Также указывается, что в июне Шор сотрудничал со структурами, базирующимися в Москве, чтобы помешать подаче Молдовой заявки на вступление в ЕС. Шор назвал санкции “победой” и сигналом, что президент Санду “действительно испугалась протестов и понимает, что ее дни сочтены”.

WP отмечает, что официальные лица Молдовы и США опасаются, что усилия Кремля по свержению власти в Молдове усилятся, если Россия понесет новые потери в Украине.

Кроме того, американские и молдавские чиновники считают, что протесты, организованные поклонниками Шора, с наступлением зимы могут усилиться – энергетический кризис может быть использован для свержения правительства.

По данным журналистов, операциями ФСБ в Молдове руководит Дмитрий Милютин – генерал службы безопасности, который занимает должность замначальника Департамента оперативной информации.

Официальные лица сообщают, что большую часть своего пребывания на этом посту Милютин работал через российского бизнесмена Игоря Чайку – сына бывшего генерального прокурора России.

Чайка – посол связанной с Кремлем бизнес-ассоциации Деловая Россия в Молдове. Против него также ввели санкции США. По данным американского Минфина, Чайка “совместно с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым разработал подробные планы по подрыву позиций президента Молдовы Майи Санду и возвращению Молдовы в сферу влияния России”.

Сообщается, что российское правительство также использовало компании Чайки как прикрытие для перекачки денег политпартиям в Молдове, которые готовы сотрудничать с РФ. В частности, речь идет о взятках и фальсификациях на выборах.

Из документов украинской разведки следует, что Милютин общался с Чайкой более чем 6 тыс. раз за период с декабря 2020 по июнь 2022-го. Так, Чайка использовался ФСБ РФ как “кошелек”.

Документы показывают, что до недавнего времени ключевой персоной для ФСБ был Игорь Додон, возглавляющий Социалистическую партию и занимавший пост президента страны с 2016 по 2020 год.

Тесную связь с ним поддерживал Чайка – в том числе вел бизнес в России с его младшим братом.

Однако в 2020 году Додон проиграл выборы, увязнув в череде коррупционных скандалов. Так, в сеть просочилось видео, где экс-президент Молдовы признал получение финансов от Кремля, включая Газпром.

Он сказал на видео, что ему необходимо от 800 000 до миллиона долларов в месяц для покрытия “текущих расходов” его партии.

Политтехнологи в ответ на проигрыш Додона разработали новый план, а его самого назвали в отчетах для ФСБ “человеком с непоправимо испорченной репутацией”.

В ноябре 2020 года стратегия ФСБ предусматривала использование социалистов как крупнейшей партии в парламенте совместно с партией Шора для сохранения влияния РФ.

В частности, через передачу контроля над службой безопасности и разведкой от президента парламенту. Однако после того, как социалисты проиграли выборы, план так и не был реализован. Тогда же Москва активизировала поиск политической замены Додону, которой стал Шор.

В этом месяце Газпром сократил поставки в Молдову на треть, также он угрожает дальнейшими сокращениями в ноябре. Цены на газ в Молдове выросли в пять раз, а счета за электроэнергию составляют более 60% трат среднего жителя страны с населением в 2,5 млн.

Существуют серьезные риски для системы электроснабжения этой страны. Около 30% электроэнергии в Молдову поставляла Украина, которая после российских бомбардировок больше не может этого делать. Теперь Молдове пришлось обратиться к Румынии.

– Каждая бомба, упавшая на украинскую электростанцию, это бомба, упавшая и на молдавское электроснабжение, – прокомментировал происходящее министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Еще 70% электроэнергии Молдова получает от электростанции, которая расположена в оккупированном российскими войсками Приднестровье. Российский анклав также сократил объемы поставок – объяснили это сокращением поставок газа от Газпрома.

Шор активно утверждает, что правительство страны виновато в нарастании экономического кризиса. По его словам, только хорошие отношения с Москвой — “это основа для получения нормальной цены за газ”.