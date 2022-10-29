РФ намагається повалити владу в Молдові руками проросійського політика Шора – WP

Жовтень, 28 в 21:57

Російська Федеральна служба безпеки працює над поваленням прозахідного уряду Молдови за допомогою проросійського бізнесмена та політика Ілана Шора, який виїхав із країни. РФ витрачає на це мільйони доларів.

Про це із посиланням на секретні матеріали, отримані українською розвідкою, а також молдавськими, українськими та російськими чиновниками, повідомляє The Washington Post.

Згідно з отриманими документами, Шор – один із політиків, що фінансуються Кремлем. Раніше він був великим молдавським бізнесменом, власником банку, мережею магазинів, володів аеропортом у Кишиневі та іншими активами. У 2015-му – став мером міста Орхей, однак через два роки його визнали винним у крадіжці мільярда доларів з банківської системи Молдови.

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Він виїхав до Ізраїлю у 2019 році. Звідти Шор продовжив керувати своєю партією, яка посіла третє місце на парламентських виборах 2021 року.

Сам Шор заперечує, що будь-коли отримував підтримку від Москви та її спецслужб, і стверджує, що його політсила є “абсолютно незалежною” та “захищає лише позицію молдавських громадян”. Проте перехоплені повідомлення підтверджують, що курують цю партію росіяни.

Так, найняті Кремлем політтехнологи приїхали до Кишинева з Росії у березні 2021 року. Вони таємно працювали із партією Шора. За планами ФСБ, вона повинна була позиціонуватися як партія “конкретної дії в прямому значенні слова”, що “змінює життя людей на краще”.

Також російські політтехнологи намагалися очищати імідж Шора. В межах цих зусиль видалялися журналістські матеріали про нього за винагороду. Крім того, у разі, якщо зміст матеріалів заперечувався на суді як “наклепи”, вони надавали підтримку.

Російські спецслужби допомагали Шору і з бізнесом – вони курували передачу його пакету акцій в аеропорту Кишинева російському бізнесменові Андрію Гончаренку.

У Кишиневі минулого місяця відбулася багатотисячна акція протесту. Учасники вимагали відставки прозахідної президентки Майї Санду – за цією акцією стояла політсила Шора.

Молдова затримала 24 особи, включно із членами партії Шора, у зв’язку з припущенням незаконної проплати демонстрацій. Прокурор країни повідомив, що слідчі вилучили 20 чорних сумок, набитих 3,5 млн леїв (близько $181 тис.) готівкою.

Партія Шора назвала арешти “тиском” на антиурядові протести з боку влади.

Соратник Шора наприкінці вересня отримав контроль над двома основними проросійськими телеканалами Молдови. Це надало йому платформу для просування порядку денного, вигідного Москві.

У жовтні Мінфін США ввів санкції щодо низки російських та молдавських організацій та окремих осіб, разом із самим Шором. Тоді повідомлялося, що Шор “координував свої дії з представниками інших олігархів для створення політичних заворушень у Молдові” та “отримав підтримку Росії”.

Також зазначається, що в червні Шор співпрацював зі структурами, що базуються в Москві, щоб перешкодити подачі заявки Молдови на вступ до ЄС. Шор назвав санкції “перемогою” і сигналом, що президент Санду “справді злякалася протестів і розуміє, що її дні спливають”.

WP зазначає, що офіційні особи Молдови та США побоюються, що зусилля Кремля щодо повалення влади у Молдові посиляться, якщо Росія зазнає нових втрат в Україні.

Крім того, американські та молдавські чиновники вважають, що протести, організовані шанувальниками Шора, з настанням зими можуть посилитися – енергетична криза може бути використана для повалення уряду.

За даними журналістів, операціями ФСБ у Молдові керує Дмитро Мілютін – генерал служби безпеки, який обіймає посаду заступника начальника Департаменту оперативної інформації.

Офіційні особи повідомляють, що більшу частину свого перебування на цій посаді Мілютін працював через російського бізнесмена Ігоря Чайку – сина колишнього генерального прокурора Росії.

Чайка – посол, пов’язаний з Кремлем бізнес-асоціації Ділова Росія у Молдові. Проти нього також запровадили санкції США. За даними американського Мінфіну, Чайка “спільно з прес-секретарем Кремля Дмитром Пєсковим розробив докладні плани щодо підриву позицій президента Молдови Майї Санду та повернення Молдови у сферу впливу Росії”.

Повідомляється, що російський уряд використав компанії Чайки як прикриття для перекачування грошей політпартіям у Молдові, які готові співпрацювати з РФ. Зокрема, йдеться про хабарі та фальсифікації на виборах.

З документів української розвідки випливає, що Мілютін спілкувався з Чайкою більш ніж 6 тис. разів за період з грудня 2020 до червня 2022 року. Так, Чайка використовувався ФСБ РФ як “гаманець”.

Документи показують, що донедавна ключовою персоною для ФСБ був Ігор Додон, який очолював Соціалістичну партію та обіймав посаду президента країни з 2016 до 2020 року.

Тісний зв’язок із ним підтримував Чайка – зокрема, вів бізнес у Росії з його молодшим братом.

Однак у 2020 році Додон програв вибори, засвітившись у низці корупційних скандалів. Так, у мережу проникло відео, де експрезидент Молдови визнав отримання фінансів від Кремля, включно із Газпромом.

Він сказав на відео, що йому потрібно від 800 000 до мільйона доларів на місяць для покриття “поточних витрат” його партії.

Політтехнологи у відповідь на програш Додона розробили новий план, а його самого назвали у звітах для ФСБ “людиною з непоправно зіпсованою репутацією”.

У листопаді 2020 року стратегія ФСБ передбачала використання соціалістів як найбільшої партії у парламенті спільно із партією Шора для збереження впливу РФ.

Зокрема, через передачу контролю над службою безпеки та розвідкою від президента парламенту. Однак після того, як соціалісти програли вибори, план так і не було реалізовано. Тоді ж Москва активізувала пошук політичної заміни Додону, якою став Шор.

Цього місяця Газпром скоротив постачання до Молдови на третину, також він погрожує подальшими скороченнями у листопаді. Ціни на газ у Молдові зросли вп’ятеро, а рахунки за електроенергію становлять понад 60% витрат середнього мешканця країни з населенням 2,5 млн.

Існують серйозні ризики системи електропостачання цієї країни. Близько 30% електроенергії до Молдови постачала Україна, яка після російських бомбардувань більше не може цього робити. Наразі Молдові довелося звернутися до Румунії.

– Кожна бомба, яка впала на українську електростанцію, це бомба, яка впала і на молдавське електропостачання, – прокоментував те, що відбувається, міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Ще 70% електроенергії Молдова отримує від електростанції, розташованої в окупованому російськими військами Придністров’ї. Російський анклав також скоротив обсяги постачання – пояснили це скороченням постачання газу від Газпрому.

Шор активно стверджує, що уряд країни винен у наростанні економічної кризи. За його словами, лише добрі стосунки з Москвою – “це основа для отримання нормальної ціни на газ”.