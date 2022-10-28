РФ терпит поражение на поле боя и пытается заморозить войну: Дуда о ядерном шантаже
Президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что российские агрессоры пытаются заморозить боевые действия в Украине, в которых они терпят поражение. Именно это, по его убеждению, является причиной использования Кремлем тактики устрашения ядерным оружием и “грязной бомбой”.
Об этом Дуда заявил во время пресс-конференции после встречи с президентом Черногории в пятницу, 28 октября.
Дуда подчеркнул, что звонки российского министра обороны Сергея Шойгу западным коллегам являются “попыткой Москвы заморозить войну любой ценой”.
Он отметил, что подобные угрозы РФ являются элементом их тактики, а также попытками запугать страны, чтобы заставить их прекратить поддерживать Украину.
– По замыслу Москвы это должно привести к прекращению военной помощи Украине со стороны Запада, стран НАТО, поскольку она в целом проигрывает эту войну. Украина постепенно восстанавливает контроль на своих границах, признанных международным правом, – заявил Анджей Дуда.
Глава Польши напомнил, что с Россией вести диалог нельзя, пока она не начнет соблюдать нормы международного права и не покинет территорию Украины. Он призвал продолжать помощь Украине, несмотря на шантаж Москвы.
Напомним, Владимир Путин уже не первый месяц шантажирует мир применением ядерного оружия.
Выступая на Валдае 27 октября, диктатор в очередной раз сказал, что “ядерный удар по Украине” не нужен и обвинил Киев в создании “грязной бомбы”.
В Пентагоне, в свою очередь, снова предостерегли Путина от применения ядерного оружия. Так, Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что если Москва реализует свои заявления, это приведет к “очень значительной реакции международного сообщества”.
ГУР отмечает, что применение ядерного оружия – это последний возможный козырь в руках Путина. Там считают, что такой сценарий является маловероятным.