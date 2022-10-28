Жовтень, 28 в 13:35

Президент Польщі Анджей Дуда висловив думку, що російські агресори намагаються заморозити бойові дії в Україні, в яких вони зазнають поразки. Саме це, на його переконання, є причиною використання Кремлем тактики залякування ядерною зброєю та “брудною бомбою”.

Про це Дуда заявив під час пресконференції після зустрічі із президентом Чорногорії у п’ятницю, 28 жовтня.

Дуда підкреслив, що дзвінки російського міністра оборони Сергія Шойгу західним колегам є “спробою Москви заморозити війну за всяку ціну”.

Зараз дивляться

Він зазначив, що подібні погрози РФ є елементом їхньої тактики, а також спробами залякати країни, щоб змусити їх припинити підтримувати Україну.

– За задумом Москви, це має призвести до припинення військової допомоги Україні з боку Заходу, країн НАТО, оскільки вона загалом програє цю війну. Україна поступово відновлює контроль на своїх кордонах, визнаних міжнародним правом, – заявив Анджей Дуда.

Глава Польщі нагадав, що з Росією вести діалог не можна, поки вона не почне дотримуватись норм міжнародного права і не залишить територію України. Він закликав продовжувати допомогу Україні, незважаючи на шантаж Москви.

Нагадаємо, Володимир Путін уже не перший місяць шантажує світ застосуванням ядерної зброї.

Виступаючи на Валдаї 27 жовтня, диктатор вкотре сказав, що “ядерний удар по Україні” не потрібен і звинуватив Київ у створенні “брудної бомби”.

У Пентагоні, у свою чергу, знову застерегли Путіна від застосування ядерної зброї. Так, Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що якщо Москва реалізує свої заяви, це призведе до “дуже значної реакції міжнародної спільноти”.

ГУР зазначає, що застосування ядерної зброї – це останній можливий козир у руках Путіна. Там вважають, що такий сценарій малоймовірний.