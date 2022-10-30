Активність російської та китайської розвідок різко зросла – Німеччина

Жовтень, 30 в 15:24

Німеччина останнім часом неодноразово фіксувала зростання активності іноземної розвідки на своїй території. Зокрема, йдеться про спецслужби Росії та Китаю, пише DW.

– Розвідслужби, які управляють на державному рівні, використовують усі наявні у них кошти, щоб отримати інформацію, посилити свій вплив і реалізувати інтереси своїх країн, – сказала президент MAD Мартіна Розенберг.

За її словами, у Німеччині неодноразово фіксували спроби стеження за об’єктами, що належать Збройним силам ФРН.

Йдеться, зокрема, про навчальні центри, де проходять підготовку українські військові.

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Черговий інцидент стався в ніч проти 1 жовтня на полігоні Вільдфлекен. Президент MAD розповіла, що невідомі безпілотники неодноразово перетинали повітряний кордон Баварії.

За даними німецького Міноборони, наприкінці серпня російські спецслужби намагалися стежити за тим, як українські воїни навчаються поводитися із західними системами озброєнь у Німеччині.

MAD тоді зафіксувала підозрілі транспортні засоби поблизу міст Ідар-Оберштайн та Графенвер, де розташовані сервісний, санітарний та мобілізаційний центри Бундесверу.