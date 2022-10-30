Соседи РФ активно импортируют бытовую технику: агрессоры могут использовать ее в военных целях

Октябрь, 30 в 16:35

Страны-соседи России после начала полномасштабного вторжения в Украину начали значительно чаще и в больших количествах импортировать бытовую технику из Европы – это и стиральные машины, и холодильники, и электрические молокоотсосы. Эти товары, вероятно, попадают в РФ, а там их могут использовать в том числе в военных целях, пишет Bloomberg.

По данным базы Евростата ЕС, Армения за первые восемь месяцев 2022 года импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за два последних года вместе взятых.

До августа Казахстан импортировал европейские холодильники на 21,4 миллиона долларов. Это более чем втрое превышает сумму за аналогичный период прошлого года.

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Тем временем данные казахстанского правительства свидетельствуют о резком росте поставок стиральных машин, холодильников и электрических молокоотсосов в РФ.

Такая торговля через евразийские государства, вероятно, помогает России компенсировать дефицит импорта из-за санкций.

Кроме того, такая техника может помочь российским компаниям по разбору использовать компоненты и полупроводники от них в военных целях.

В Европе обеспокоены такой вероятностью – так, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о деталях из посудомоечных машин и холодильников, которыми оккупанты закрывают нехватку полупроводников.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, подчеркнул, что необходимо сделать такие процессы невозможными для россиян.

– Любая иностранная техника, импортируемая в РФ, может в конечном итоге быть использована для достижения военных целей, потому что санкции обрезали россиянам доступ к западным технологиям, поэтому они ищут чипы для применения их впоследствии в военных целях там, где могут, – сообщил он.

Однако оценка конечного назначения и использования бытовых товаров слишком сложна, чтобы ввести санкции в их отношении. Так, европейские компании могут не знать, что их товары в конечном итоге попадут в Россию. Кроме того, пока что нет прямых доказательств того, что правительства этих стран помогают россиянам.

По словам представителя Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер, ЕС наблюдает за торговыми потоками, чтобы определить, где именно РФ может обойти санкции.

Также ЕК мониторит, что используют россияне против Украины, и если идентифицируются предметы, которые используются в российском оружии, рассматривается возможность расширения ограничений на них.