Сусіди РФ активно імпортують побутову техніку: агресори можуть використовувати її у військових цілях

Жовтень, 30 в 16:35

Країни-сусіди Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну почали значно частіше і у великих кількостях імпортувати побутову техніку з Європи – це пральні машини, холодильники, електричні молоковідсмоктувачі. Ці товари, ймовірно, потрапляють до РФ, а там їх можуть використовувати, зокрема, у військових цілях, пише Bloomberg.

За даними бази Євростату ЄС, Вірменія за перші вісім місяців 2022 року імпортувала з ЄС більше пральних машин, ніж за останні два роки разом узятих.

До серпня Казахстан імпортував європейські холодильники на 21,4 мільйона доларів. Це більш ніж утричі перевищує суму за аналогічний період минулого року.

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Тим часом дані казахстанського уряду свідчать про різке зростання постачання пральних машин, холодильників та електричних молоковідсмоктувачів до РФ.

Така торгівля через євразійські держави, певно, допомагає Росії компенсувати дефіцит імпорту через санкції.

Крім того, така техніка може допомогти російським компаніям з розбору використовувати компоненти та напівпровідники від них у військових цілях.

У Європі стурбовані такою ймовірністю – так, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про деталі із посудомийних машин та холодильників, якими окупанти закривають нестачу напівпровідників.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, у свою чергу, наголосив, що необхідно зробити такі процеси неможливими для росіян.

– Будь-яка іноземна техніка, що імпортується до РФ, може зрештою бути використана для досягнення військових цілей, тому що санкції обрізали росіянам доступ до західних технологій, тому вони шукають чіпи для застосування їх згодом у військових цілях там, де можуть, – повідомив він.

Проте оцінка кінцевого призначення та використання побутових товарів надто складна, щоб запровадити санкції щодо них. Так, європейські компанії можуть не знати, що їхні товари зрештою потраплять до Росії. Крім того, наразі немає прямих доказів того, що уряди цих країн допомагають росіянам.

За словами представника Єврокомісії Міріам Гарсіа Феррера, ЄС спостерігає за торговельними потоками, щоб визначити, де саме РФ може обійти санкції.

Також ЄК моніторить, що використовують росіяни проти України, і якщо ідентифікуються предмети, що використовуються у російській зброї, розглядається можливість розширення обмежень на них.