Ноябрь, 10 в 13:47

Британия заморозила российские активы на 18 млрд фунтов стерлингов, что сделало Россию страной, находящейся под самыми большими британскими санкциями.

Об этом пишет Sky News.

Издание напомнило, что западные страны ввели жесткие санкции против российских олигархов, компаний и тех, кто связан с Владимиром Путиным, после начала полномасштабной российской войны против Украины.

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Управление по осуществлению финансовых санкций заявило, что РФ превзошла Ливию и Иран как страна, на которую было наложено больше всего британских санкций.

Так, замороженных российских активов на 6 млрд фунтов больше, чем та сумма, о которой сообщалось во всех других британских режимах санкций.

– Мы ввели самые суровые санкции против России, и это подрывает их военную машину. Наш посыл ясен: мы не позволим Путину добиться успеха в этой жестокой войне, – сказал младший министр финансов США Эндрю Гриффит.

Напомним, Британия ввела санкции в отношении более 1200 физических и 120 юридических лиц в России, в том числе известных бизнесменов и политиков.