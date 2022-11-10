Листопад, 10 в 13:47

Британія заморозила російські активи на 18 млрд фунтів стерлінгів, що зробило Росію країною, яка перебуває під найбільшими британськими санкціями.

Про це пише Sky News.

Видання нагадало, що західні країни запровадили жорсткі санкції проти російських олігархів, компаній та тих, хто пов’язаний із Володимиром Путіним, після початку повномасштабної російської війни проти України.

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Управління щодо здійснення фінансових санкцій заявило, що РФ перевершила Лівію та Іран як країна, на яку було накладено найбільше британських санкцій.

Так, заморожених російських активів на 6 млрд фунтів більше, ніж сума, про яку повідомлялося в усіх інших британських режимах санкцій.

– Ми ввели найсуворіші санкції проти Росії, і це підриває їхню військову машину. Наш посил зрозумілий: ми не дозволимо Путіну досягти успіху в цій жорстокій війні, – сказав молодший міністр фінансів США Ендрю Гріффіт.

Нагадаємо, Британія ввела санкції щодо понад 1200 фізичних та 120 юридичних осіб у Росії, зокрема відомих бізнесменів та політиків.