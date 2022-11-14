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Осужденный в РФ студент из Замбии погиб на войне в Украине, МИД требует объяснений

Анастасия Гевко, редактор ленты
Російські військові
Фото: Dreamstime

Замбия требует от России объяснений из-за гибели на войне в Украине одного из ее граждан – отбывавшего тюремный срок в Москве студента.

Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил министр иностранных дел Замбии Стэнли Какубо.

Он отметил, что Россия уведомила Замбию о смерти 23-летнего мужчины в сентябре, но не сообщила подробностей.

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Замбийский студент отбывал тюремный срок в тюрьме строгого режима на окраине Москвы, после того как был осужден за нарушение российского законодательства, сказал Какубо. Он не уточнил, какое правонарушение было совершено в апреле 2020 года.

– Правительство Замбии обратилось к властям России с просьбой срочно предоставить информацию об обстоятельствах, при которых гражданин Замбии, отбывающий наказание в Москве, мог быть завербован для участия в боевых действиях в Украине, — сказал Какубо.

Неясно, как заключенный был завербован и кем. Комментариев Минобороны России относительно этого инцидента пока нет.

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Источник: The Guardian
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