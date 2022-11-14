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Факти / Світ

Засуджений у РФ студент із Замбії загинув на війні в Україні, МЗС вимагає пояснень

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Російські військові
Фото: Dreamstime

Замбія вимагає від Росії пояснень через загибель на війні в Україні одного з її громадян – студента, який відбував тюремний термін у Москві.

Про це у понеділок, 14 листопада, повідомив міністр закордонних справ Замбії Стенлі Какубо.

Він зазначив, що Росія повідомила Замбію про смерть 23-річного чоловіка у вересні, але не повідомила подробиць.

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Замбійський студент відбував ув’язнення у в’язниці суворого режиму на околиці Москви після того, як був засуджений за порушення російського законодавства, сказав Какубо. Він не уточнив, яке правопорушення було скоєно у квітні 2020 року.

– Уряд Замбії звернувся до влади Росії з проханням терміново надати інформацію про обставини, за яких громадянин Замбії, який відбуває покарання у Москві, міг бути завербований для участі у бойових діях в Україні, – сказав Какубо.

Незрозуміло, як ув’язнений був завербований і ким. Коментарів Міноборони Росії щодо цього інциденту наразі немає.

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Джерело: The Guardian
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