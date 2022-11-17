Ноябрь, 17 в 16:35

Суд в Гааге признал виновными в крушении гражданского самолета и в убийстве 298 человек трех из четырех фигурантов дела МН17. Об этом сообщает Настоящее Время.

Отмечается, что вину полковника запасаа ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова) суд считает доказанной. В то же время старший офицер ГРУ в отставке Дубинский и командир разведывательного подразделения “ДНР” Леонид Харченко считаются соучастниками запуска ракеты.

Всех троих заочно приговорили к пожизненному сроку. Гаагский суд оценил общую сумму компенсации родственникам жертв крушения MH17 более чем в 16 млн евро.

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Тем временем подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов объявлен невиновным по делу о крушении боинга.

Также судья в Гааге заявил, что обвиняемые по делу МН17 не были единой группой, как утверждала прокуратура, но имели отношение к применению ЗРК Бук.