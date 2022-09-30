McDonald’s открыл 10 ресторанов в Киеве — все адреса

Сентябрь, 30 в 10:23

В Киеве 10 ресторанов быстрого питания сети McDonald’s теперь открыты ежедневно для посетителей.

Заведения работают по следующим адресам:

Проспект Гагарина, 2-А

Проспект Бажана, 3-Б

Улица Михаила Гришко, 7

Улица Теодора Драйзера, 4

Вышгородская улица, 33-А

Улица Большая Васильковская, 22

Проспект Броварской, 27

Проспект Академика Палладина, 7-А

Проспект Леся Курбаса, 19-А

Проспект Оболонский, 26-А.

В компании предупреждают о вероятности очередей, потому советуют планировать свое время.

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На этой неделе, 27 сентября, McDonald’s открыл еще семь заведений в Киеве, но до сегодняшнего дня они работали только на доставку.