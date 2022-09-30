McDonald’s открыл 10 ресторанов в Киеве — все адреса
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В Киеве 10 ресторанов быстрого питания сети McDonald’s теперь открыты ежедневно для посетителей.
Заведения работают по следующим адресам:
- Проспект Гагарина, 2-А
- Проспект Бажана, 3-Б
- Улица Михаила Гришко, 7
- Улица Теодора Драйзера, 4
- Вышгородская улица, 33-А
- Улица Большая Васильковская, 22
- Проспект Броварской, 27
- Проспект Академика Палладина, 7-А
- Проспект Леся Курбаса, 19-А
- Проспект Оболонский, 26-А.
- В компании предупреждают о вероятности очередей, потому советуют планировать свое время.
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На этой неделе, 27 сентября, McDonald’s открыл еще семь заведений в Киеве, но до сегодняшнего дня они работали только на доставку.