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Факты / Україна / Общество

McDonald’s открыл 10 ресторанов в Киеве — все адреса

Валентина Летяк, редактор ленты
McDonald’s открыл 10 ресторанов в Киеве — все адреса
Фото: Depositphotos

В Киеве 10 ресторанов быстрого питания сети McDonald’s теперь открыты ежедневно для посетителей.

Заведения работают по следующим адресам:

  • Проспект Гагарина, 2-А
  • Проспект Бажана, 3-Б
  • Улица Михаила Гришко, 7
  • Улица Теодора Драйзера, 4
  • Вышгородская улица, 33-А
  • Улица Большая Васильковская, 22
  • Проспект Броварской, 27
  • Проспект Академика Палладина, 7-А
  • Проспект Леся Курбаса, 19-А
  • Проспект Оболонский, 26-А.
  • В компании предупреждают о вероятности очередей, потому советуют планировать свое время.

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