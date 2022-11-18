Лукашенко подякував богові за вихід McDonald’s з Білорусі
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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко порадів виходу McDonald’s з ринку його країни і подякував за це богові.
– Харчуйтесь, споживайте своє, не кидайтеся на заморське. Деякі почали ахати і охати, що McDonald’s йде. Я думаю – слава тобі, господи, що йде, – сказав самопроголошений президент Білорусі.
Він додав, що у білорусів “вистачить сил розрізати булочку, покласти туди шматок м’яса та салат”, причому вони зроблять це нібито навіть краще, ніж McDonald’s.
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Зазначимо, що замість ресторанів McDonald’s у Білорусі працюватиме російське Вкусно – и точка, відкриття якого заплановано на 22 листопада.