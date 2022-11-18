Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Лукашенко подякував богові за вихід McDonald’s з Білорусі

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олександр Лукашенко
Фото: Depositphotos

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко порадів виходу McDonald’s з ринку його країни і подякував за це богові.

– Харчуйтесь, споживайте своє, не кидайтеся на заморське. Деякі почали ахати і охати, що McDonald’s йде. Я думаю – слава тобі, господи, що йде, – сказав самопроголошений президент Білорусі.

Він додав, що у білорусів “вистачить сил розрізати булочку, покласти туди шматок м’яса та салат”, причому вони зроблять це нібито навіть краще, ніж McDonald’s.

Зараз дивляться

Зазначимо, що замість ресторанів McDonald’s у Білорусі працюватиме російське Вкусно – и точка, відкриття якого заплановано на 22 листопада.

Читайте
McDonald’s відкрив 10 ресторанів у Києві – усі адреси

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка