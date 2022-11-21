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Трамп не хочет возвращаться в Twitter, несмотря на разблокирование Маском его страницы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Дональд Трамп
Фото: Depositphotos

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен возвращаться в Twitter, несмотря на то, что новый владелец соцсети Илон Маск разблокировал его аккаунт.

Об этом он сообщил участникам съезда Коалиции еврейских республиканцев.

Трамп заявил, что у него нет планов возвращаться в Twitter, поскольку там “падает привлечение пользователей и слишком много фейковых аккаунтов”. Он пригласил всех сторонников присоединяться к его собственной социальной сети, потому что у нее “невероятный охват пользователей” и в ней “намного удобнее, чем в Twitter”.

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Напомним, что сегодня Илон Маск по итогам опроса пользователей разблокировал аккаунт Трампа, который был закрыт в 2020 году из-за систематического распространения дезинформации.

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