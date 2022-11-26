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Украина получит от Литвы шесть грузовиков с энергетическим оборудованием

Анастасия Гевко, редактор ленты
литва

Литва отправила в Украину шесть грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности для восстановления украинской энергосистемы.

Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что на встрече министров энергетики Германа Галущенко и Дайнюса Крейвиса литовский чиновник выразил всестороннюю поддержку украинскому народу и подчеркнул, что Литва будет продолжать помогать Украине и дальше.

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Сообщается, что Литва намерена предоставить 252 трансформатора, кроме того, готовится следующий пакет гуманитарной помощи для энергетики Украины на сумму 2 млн евро.

Ранее сообщалось, что литовские компании направили Украине оборудование на сумму около 100 тысяч евро для ремонта поврежденных российскими ракетными ударами электроподстанций и газопроводов.

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