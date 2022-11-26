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Факти / Світ

Україна отримає від Литви шість вантажівок з енергетичним обладнанням

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
литва

Литва відправила в Україну шість вантажівок зі 114-ма трансформаторами різної потужності для відновлення української енергосистеми. 

Про це в суботу, 26 листопада, повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що на зустрічі міністрів енергетики Германа Галущенка та Дайнюса Крейвіса литовський урядовець висловив всебічну підтримку українському народу й наголосив, що Литва буде продовжувати допомагати Україні й надалі.

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Повідомляється, що Литва має намір надати 252 трансформатори, крім того готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 млн євро.

Раніше повідомлялось, що литовські компанії направили Україні обладнання на суму майже 100 тисяч євро для ремонту пошкоджених російськими ракетними ударами електропідстанцій і газогонів.

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