Драгоценные подарки и деньги от Катара: по делу о коррупции задержали вице-президента Европарламента

Декабрь, 11 в 19:34

По делу о коррупционных связях с Катаром задержали вице-президента Европарламента Еву Кайли и еще трех человек.

Об этом ссылаясь на собственные источники в суды сообщает AFP.

Между тем, федеральная прокуратура, не называя имен, сообщила о предварительном задержании шести человек за последние 48 часов.

Сейчас смотрят

В пресс-релизе отметили, что четыре человека были арестованы после того, как следователь обвинил их в “принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции”.

Как отмечается, двух других людей судья освободил. Анонимный источник, близкий к делу, добавил, что Ева Кайли – одна из четырех заключенных. Ей не удалось воспользоваться депутатской неприкосновенностью, так как ее поймали с поличным на месте преступления.

Издание Le Soir также пишет, что 9 декабря одного из 14 вице-президентов Европарламента, представительницу Греции социал-демократку Еву Кайли задержали по подозрению в коррупции.

Всего по делу провели более 15 обысков в Брюсселе, задержаны четыре человека, у одного из бывших евродепутатов нашли около 600 тыс. евро наличными.

Агентство Bloomberg до этого сообщило, что бельгийские правоохранители проводят масштабное расследование предполагаемого подкупа чиновников Европарламента неназванной страной Персидского залива взятками или драгоценными подарками.

Le Soir уточняет, что речь идет о Катаре, в котором сейчас проходит финальная стадия чемпионата мира по футболу.

Фото: Eva Kaili