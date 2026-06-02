Хореограф Илона Гвоздева, которой часто приходится выступать в качестве судьи на танцевальных конкурсах, раскритиковала выбор треков для детских номеров.

Она обратила внимание на то, что на детских конкурсах всё чаще используются песни с нецензурной лексикой, сексуализированным содержанием и посланиями, не соответствующими возрасту участников.

Илона Гвоздева обратилась к преподавателям

Поводом для поста в соцсетях стало очередное мероприятие, где Гвоздева работала в составе жюри. Ее возмутило то, что дети выступали под англоязычный трек, в котором неоднократно звучало нецензурное слово.

— И каждый раз возникает вопрос: неужели родители не слышат, о чем эта музыка? Неужели преподаватель не проверяет содержание и перевод перед тем, как ставить номер детям 10, 12 или 14 лет? Меня удивляет не только сам факт использования таких треков, но и отсутствие какой-либо реакции, — отметила танцовщица.

Хореограф напомнила, что правила многих детских и молодежных конкурсов предусматривают соответствие репертуара возрасту участников и запрещают материалы с нецензурной лексикой или сексуализированным содержанием. Однако, по ее мнению, на практике эти требования часто игнорируются.

Реакция сети

За пост Илоне Гвоздевой поблагодарила певица и музыкальный продюсер национального отбора на Детское Евровидение Светлана Тарабарова. Она подтвердила, что на музыкальных конкурсах такая проблема также существует, и поделилась собственным видением контроля ситуации.

— Иногда не укладывается в голове перевод треков, которые преподаватели выбирают для развития искусства, и дети слушают это сотни часов на репетициях… И когда я начинаю вслух говорить об этом на конкурсах — всем это очень не нравится, потому что это “портит” настроение преподавателям. Одним словом — только запрет на использование фонограмм, не соответствующих возрасту, наверное, только так, если преподаватель самостоятельно не может сориентироваться в переводе, — предлагает артистка.

Другие пользователи предлагают снимать баллы или дисквалифицировать участников, если музыка или постановка не соответствуют возрасту детей. Они считают, что только такие меры могут заставить тренеров и преподавателей внимательнее относиться к выбору материала для выступлений.

