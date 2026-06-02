Сколько длится НМТ в 2026 году: продолжительность и структура экзамена
- Вступление 2026 проходит через НМТ, который составляют очно в специальных центрах в Украине и за рубежом.
- Тест состоит из двух блоков по 120 минут с коротким перерывом.
- НМТ проходит в две сессии, а время между предметами внутри блоков участник распределяет самостоятельно.
В рамках вступительной кампании 2026 года для поступления на бакалавриат традиционное ВНО снова заменяет национальный мультипредметный тест (НМТ).
Это формат компьютерного тестирования, который используется уже несколько лет и остается основным инструментом оценки знаний поступающих.
Вступительная кампания 2026: как будет проходить НМТ
Тестирование проводится исключительно в очном формате – пройти его дома невозможно. Для этого создаются специальные временные экзаменационные центры на базе школ и университетов в Украине, а также ряд стран Европы и других государств, где находятся украинские поступающие.
НМТ: сколько часов длится и есть ли перерывы
Длительность тестирования составляет 240 минут (4 часа). Экзамен проходит в один день, но разделен на два основных блока.
НМТ 2026: сколько времени выделяется на каждый предмет
Сколько времени дают на НМТ:
- Первый блок – 120 минут (два предмета)
- Перерыв — 20 минут
- Второй блок – 120 минут (еще два предмета)
Итак, участники в один день составляют четыре предмета: три обязательных и один по выбору.
Поступающий самостоятельно распределяет время внутри каждого 120-минутного блока между двумя предметами. Это позволяет адаптировать темп выполнения под свои сильные стороны.
Когда будет проходить НМТ 2026
Тестирование разделено на две сессии:
- Основная сессия: с 20 мая по 25 июня
- Дополнительная сессия: с 17 по 24 июля
Кто составляет НМТ во время дополнительной сессии
Большинство абитуриентов проходят тест именно во время основной сессии.
Дополнительная сессия предусмотрена для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в основном этапе. Среди таких причин могут быть:
- подтвержденная болезнь или другие форс-мажорные обстоятельства
- невозможность добраться до пункта тестирования, в частности с оккупированных территорий
- прерывание тестирования из-за воздушной тревоги или длительного отключения электроэнергии
В общей сложности НМТ 2026 длится 4 часа чистого времени тестирования, что делает его достаточно интенсивным испытанием.
Поступающим важно учитывать не только общую продолжительность, но и то, что работа проходит без длительных пауз между предметами, кроме короткого перерыва между блоками.