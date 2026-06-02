В рамках вступительной кампании 2026 года для поступления на бакалавриат традиционное ВНО снова заменяет национальный мультипредметный тест (НМТ).

Это формат компьютерного тестирования, который используется уже несколько лет и остается основным инструментом оценки знаний поступающих.

Вступительная кампания 2026: как будет проходить НМТ

Тестирование проводится исключительно в очном формате – пройти его дома невозможно. Для этого создаются специальные временные экзаменационные центры на базе школ и университетов в Украине, а также ряд стран Европы и других государств, где находятся украинские поступающие.

НМТ: сколько часов длится и есть ли перерывы

Длительность тестирования составляет 240 минут (4 часа). Экзамен проходит в один день, но разделен на два основных блока.

НМТ 2026: сколько времени выделяется на каждый предмет

Сколько времени дают на НМТ:

Первый блок – 120 минут (два предмета)

Перерыв — 20 минут

Второй блок – 120 минут (еще два предмета)

Итак, участники в один день составляют четыре предмета: три обязательных и один по выбору.

Поступающий самостоятельно распределяет время внутри каждого 120-минутного блока между двумя предметами. Это позволяет адаптировать темп выполнения под свои сильные стороны.

Когда будет проходить НМТ 2026

Тестирование разделено на две сессии:

Основная сессия: с 20 мая по 25 июня

Дополнительная сессия: с 17 по 24 июля

Кто составляет НМТ во время дополнительной сессии

Большинство абитуриентов проходят тест именно во время основной сессии.

Дополнительная сессия предусмотрена для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в основном этапе. Среди таких причин могут быть:

подтвержденная болезнь или другие форс-мажорные обстоятельства

невозможность добраться до пункта тестирования, в частности с оккупированных территорий

прерывание тестирования из-за воздушной тревоги или длительного отключения электроэнергии

Сколько часов длится НМТ

В общей сложности НМТ 2026 длится 4 часа чистого времени тестирования, что делает его достаточно интенсивным испытанием.

Поступающим важно учитывать не только общую продолжительность, но и то, что работа проходит без длительных пауз между предметами, кроме короткого перерыва между блоками.

