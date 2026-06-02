Украина призывает государства-члены НАТО активизировать политическую и военную поддержку, в частности через инвестирование в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Ежегодно украинский ОПК может производить до 20 млн БпЛА.

Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на Мстислава Баника.

Сейчас смотрят

Украина призывает НАТО ускорить поддержку

Заместитель министра обороны Мстислав Баник выступил онлайн на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

По его словам, международным партнерам необходимо оперативно нарастить помощь Украине по ключевым направлениям с учётом интенсивности боевых действий и текущей ситуации на фронте.

Заместитель министра назвал первоочередные потребности Украины:

финансирование поставок средств противовоздушной обороны и другого критически важного вооружения в рамках программы PURL;

закупка зенитных ракет для комплексов Patriot;

приобретение дальнобойных 155-мм артиллерийских боеприпасов в рамках Чешской инициативы;

прямое финансирование производства украинских беспилотников и ракет.

Баник отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс в перспективе может ежегодно производить до 20 млн БпЛА и тысячи ракет различных типов — как для нанесения ударов на большие расстояния, так и для нужд ПВО.

— Для Украины прежде всего важно закупать то вооружение и военную технику, которые могут быть поставлены на фронт уже в этом году, — подчеркнул заместитель министра.

Участие в мероприятии приняли около 250 парламентариев из стран блока и государств-партнёров.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что одним из главных вопросов саммита НАТО в Анкаре, который состоится 7–8 июля, будет дальнейшая поддержка Украины.

Он отметил, что программа PURL остаётся важным инструментом для предоставления срочной помощи Украине, союзники продолжают осуществлять соответствующие взносы.

Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором предупредил о росте дефицита средств ПВО в Украине, в частности систем защиты от баллистических ракет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.