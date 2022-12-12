Декабрь, 12 в 8:48

В подмосковной Балашихе начался пожар в торговом центре Стройпарк. По данным местного управления МЧС, горят стройматериаллы на площади 500 кв. м.

Огонем охвачен весь первый этаж ТЦ.

Сейчас смотрят

Пожару в ТЦ Стройпарк присвоен третий ранг сложности, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Персонал эвакуируют, пострадавших нет.

На кадрах из сети видно, что столб черного дыма от пожара растянулся на километры.

Несколько дней назад под Москвой сгорел ТЦ Мега Химки. Утром 9 декабря пожар начался со строительного гипермаркета OBI, а затем огонь быстро распространился по всей площади здания.

В результате пожара произошло несколько мощных взрывов, погиб охранник торгового центра.

В общей сложности на момент возгорания, по данным росСМИ, в здании находились 20 человек, но 19 из них смогли эвакуироваться.

Причиной пожара стало якобы “нарушение правил сварочных работ”.

Фото: скрин видео