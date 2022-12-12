Под Москвой горит ТЦ Стройпарк: первые кадры и что известно
В подмосковной Балашихе начался пожар в торговом центре Стройпарк. По данным местного управления МЧС, горят стройматериаллы на площади 500 кв. м.
Огонем охвачен весь первый этаж ТЦ.
Пожару в ТЦ Стройпарк присвоен третий ранг сложности, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Персонал эвакуируют, пострадавших нет.
На кадрах из сети видно, что столб черного дыма от пожара растянулся на километры.
Несколько дней назад под Москвой сгорел ТЦ Мега Химки. Утром 9 декабря пожар начался со строительного гипермаркета OBI, а затем огонь быстро распространился по всей площади здания.
В результате пожара произошло несколько мощных взрывов, погиб охранник торгового центра.
В общей сложности на момент возгорания, по данным росСМИ, в здании находились 20 человек, но 19 из них смогли эвакуироваться.
Причиной пожара стало якобы “нарушение правил сварочных работ”.
Фото: скрин видео