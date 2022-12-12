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Факти / Світ

Під Москвою горить ТЦ Стройпарк: перші кадри і що відомо

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Під Москвою горить ТЦ Стройпарк:

У підмосковній Балашисі почалася пожежа у торговому центрі Стройпарк. За даними місцевого управління МНС, горять будматеріали на площі 500 кв. м.

Вогнем охоплено весь перший поверх ТЦ.

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Пожежі в ТЦ Стройпарк присвоєно третій ранг складності, на місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи.

Персонал евакуювали, постраждалих немає.

На кадрах з мережі видно, що стовп чорного диму від пожежі розтягнувся на кілометри.

Кілька днів тому під Москвою згорів ТЦ Мега Хімки. Вранці 9 грудня пожежа почалася з будівельного гіпермаркету OBI, а потім вогонь швидко поширився по всій площі будівлі.

Унаслідок пожежі сталося кілька потужних вибухів, загинув охоронець торгового центру.

Загалом на момент загоряння, за даними росЗМІ, у будівлі перебували 20 осіб, але 19 із них змогли евакуюватися.

Причиною пожежі стало нібито “порушення правил зварювальних робіт”.

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Фото: скрін відео

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