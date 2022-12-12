Під Москвою горить ТЦ Стройпарк: перші кадри і що відомо
У підмосковній Балашисі почалася пожежа у торговому центрі Стройпарк. За даними місцевого управління МНС, горять будматеріали на площі 500 кв. м.
Вогнем охоплено весь перший поверх ТЦ.
Пожежі в ТЦ Стройпарк присвоєно третій ранг складності, на місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи.
Персонал евакуювали, постраждалих немає.
На кадрах з мережі видно, що стовп чорного диму від пожежі розтягнувся на кілометри.
Кілька днів тому під Москвою згорів ТЦ Мега Хімки. Вранці 9 грудня пожежа почалася з будівельного гіпермаркету OBI, а потім вогонь швидко поширився по всій площі будівлі.
Унаслідок пожежі сталося кілька потужних вибухів, загинув охоронець торгового центру.
Загалом на момент загоряння, за даними росЗМІ, у будівлі перебували 20 осіб, але 19 із них змогли евакуюватися.
Причиною пожежі стало нібито “порушення правил зварювальних робіт”.
Фото: скрін відео