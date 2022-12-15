Сейм Польши признал Россию государством — спонсором терроризмом

Декабрь, 14 в 23:53

Сейм Польши принял резолюцию, в которой признал Россию государством, поддерживающим терроризм и использующим террористические меры.

Об этом сообщается на сайте органа.

В документе подчеркнули, что РФ систематически нарушает права человека, международное право, устав ООН и другие обязательства, атакует территории других государств, совершает военные преступления, геноцид и действия, направленные против экономической деятельности, в том числе в сфере энергетики.

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