Сейм Польши признал Россию государством — спонсором терроризмом
Сейм Польши принял резолюцию, в которой признал Россию государством, поддерживающим терроризм и использующим террористические меры.
Об этом сообщается на сайте органа.
В документе подчеркнули, что РФ систематически нарушает права человека, международное право, устав ООН и другие обязательства, атакует территории других государств, совершает военные преступления, геноцид и действия, направленные против экономической деятельности, в том числе в сфере энергетики.
— Незаконная агрессия РФ против Украины продолжается. Российские военные проводят теракты по всей территории страны, в результате которых гибнут тысячи людей, в том числе много детей. Россия неоднократно нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, — написали депутаты Европарламента.