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Сейм Польши признал Россию государством — спонсором терроризмом

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Сейм Польши признал Россию государством — спонсором терроризмом
Фото: Pexels

Сейм Польши принял резолюцию, в которой признал Россию государством, поддерживающим терроризм и использующим террористические меры.

Об этом сообщается на сайте органа.

В документе подчеркнули, что РФ систематически нарушает права человека, международное право, устав ООН и другие обязательства, атакует территории других государств, совершает военные преступления, геноцид и действия, направленные против экономической деятельности, в том числе в сфере энергетики.

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