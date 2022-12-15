Сейм Польщі визнав Росію державою – спонсором тероризму
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Сейм Польщі ухвалив резолюцію, в якій визнав Росію державою, яка підтримує тероризм і використовує терористичні заходи.
Про це повідомляється на сайті органу.
У документі наголосили, що РФ систематично порушує права людини, міжнародне право, cтатут ООН та інші зобов’язання, атакує території інших держав, вчиняє військові злочини, геноцид та дії, спрямовані проти економічної діяльності, у тому числі у сфері енергетики.
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– Незаконна агресія РФ проти України продовжується. Російські військові проводять теракти по всій території країни, внаслідок яких гинуть тисячі людей, зокрема багато дітей. Росія неодноразово порушує Женевську конвенцію щодо поводження з військовополоненими, — написали депутати Європарламенту.