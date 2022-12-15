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Сейм Польщі визнав Росію державою – спонсором тероризму

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Сейм Польщі визнав Росію державою – спонсором тероризму
Фото: Pexels

Сейм Польщі ухвалив резолюцію, в якій визнав Росію державою, яка підтримує тероризм і використовує терористичні заходи.

Про це повідомляється на сайті органу.

У документі наголосили, що РФ систематично порушує права людини, міжнародне право, cтатут ООН та інші зобов’язання, атакує території інших держав, вчиняє військові злочини, геноцид та дії, спрямовані проти економічної діяльності, у тому числі у сфері енергетики.

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