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Факты / Світ

Кремль давлением добивается уступок от Лукашенко — ISW

Бедрак Виктория, редактор ленты
Лукашенко і Путін
Фото: Getty Images

Усиление давления России на Беларусь лишает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко возможности маневрировать, чтобы не идти на уступки Кремлю.

Об этом сообщает американский институт изучения войны (ISW).

— Долгая игра президента России Владимира Путина по возобновлению сюзеренитета над Беларусью продвигается независимо от усилий Путина по более активному привлечению Беларуси ко вторжению в Украину, – говорится в сообщении.

Так, 19 декабря, во время встречи с Путиным, Лукашенко подтвердил, что Россия передала Беларуси неопределенное количество систем ПВО С-400. Ранее самопровозглашенный президент РБ отказывался от систем С-400, находившихся в Беларуси в 2020 году.

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Специалисты отмечают, что Лукашенко, вероятно, откладывает выполнение больших требований Путина, таких, как привлечение белорусских войск для участия во вторжении в Украину, делая небольшие уступки, которые он годами блокировал.

Несмотря на увеличение российских сил в Беларуси, аналитики ISW считают маловероятным, что наступление на север Украины неизбежно.

Источник: ISW
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