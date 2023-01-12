Январь, 12 в 12:25

Евросоюз хочет принять новый пакет санкций против РФ до февраля, но Венгрия может снова помешать.

Об этом сообщает польское издание PAP со ссылкой на источники.

В последние дни в Брюсселе набирает обороты работа над следующим пакетом. Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намекнула на этот вопрос.

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— Мы будем давить на Кремль санкциями столько, сколько потребуется. Мы распространим санкции на страны, которые поддерживают в военном плане войну России, такие как Беларусь и Иран, – сказала она.

Источники издания утверждают, что за этой риторикой стоят конкретные факты.

– Работа действительно ускорилась. Польша в группе стран-единомышленников сейчас предлагает дальнейшие санкции. Ужесточение существующих ограничений также является постоянным процессом, — сказал постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садош.

По словам дипломата ЕС, причиной ускорения является предстоящий саммит Украина-ЕС, приближение годовщины войны также является катализатором.

В то же время, дипломаты ЕС неохотно говорят о деталях нового пакета, поскольку считают, что важно не потерять эффект неожиданности.

— Еще раз предпринимается попытка распространить санкции на экспорт российских алмазов. Стоимость экспорта алмазов в российский бюджет оценивается в 4,5 млрд евро. Это немалая сумма, – отметил дипломат ЕС.

Также новые санкции будут распространяться на продукцию, которая может быть использована войсками РФ. Санкционные списки также планируется расширить, включив в них большее количество лиц, ответственных за агрессию России против Украины и военные преступления.

Отмечено, что под санкции может попасть и Беларусь. В данном случае, по словам одного из дипломатов, речь идет о “синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно секторальными, в тех областях, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане”.

Принятие санкций в ЕС всегда требует единодушия. Некоторые дипломаты опасаются, что Венгрия может затянуть с принятием новых ограничений, как это было раньше.

– Венгры уже заявили, что не согласятся с некоторыми фамилиями в санкционных списках. Можно ожидать, что будет дальнейшая напряженность в отношениях с Будапештом, – сказал один из представителей ЕС.

Девятый пакет санкций против РФ был принят ЕС в декабре прошлого года.