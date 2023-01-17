Январь, 17 в 16:15

Президент Швейцарии Алан Берсе заявил во время вступительной речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что российская агрессивная война является не только жестоким вторжением в мирную Украину, но и нападением на международное право.

– Агрессивная война России против Украины является жестоким нападением на мирную страну. Это также жестокое нападение на международное право, – цитирует Берсе Укринформ.

По его словам, Швейцария будет прилагать все возможные усилия для того, чтобы укрепить международное право.

Он подчеркнул, что мир нуждается в сильных и многосторонних платформах из-за современных вызовов.

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– И эта ежегодная встреча также является важной платформой для глобального диалога, – отметил он.

Напомним, ВЭФ в Давосе в 2023 году проходит с 16 по 20 января. Участие в нем проходит под лозунгом Сотрудничество во фрагментированном мире.

На нынешнее мероприятие должно приехать рекордное количество глав и правительств государств – 52 человека.

В целом ожидается более 2 700 представителей из 130 стран.

Тем временем Российскую Федерацию к участию в этом мероприятии не допустили – ее представители и олигархи в “черном списке” из-за войны, развязанной россиянами против Украины.